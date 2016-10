Die ganze Schweiz erlebte eine sehr kalte Nacht, wie meteonews am Mittwoch mittelte. Vor allem in den wolkenlosen Regionen fielen die Temperaturen in den Minusbereich, und es kam dort zum ersten flächendeckenden Bodenfrost in diesem Herbst. So gab es in Flüehli LU -2,3 Grad, in Einsiedeln SZ -1,7 Grad und in Thun BE -0,8 Grad.

Das östliche Mittelland bis zu den Alpen war am frühen Morgen noch von hochnebelartigem Nebel bedeckt, und die Temperaturen blieben deshalb knapp im positiven Bereich. Gemäss meteonews soll es das fürs Erste jedoch gewesen sein mit den eisigen Temperaturen. Im Mittelland kommt in den nächsten Tagen Südföhn auf, und es dominieren dort wie auch im Westen und im Tessin die Wolken.