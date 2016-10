Klientelpolitik hüben wie drüben

Vor einem Jahr rückte der Nationalrat nach rechts: Die SVP feierte einen Erdrutschsieg und legte von 54 auf 65 Sitze zu, die FDP von 30 auf 33 Sitze. Inklusive der zwei Lega-Nationalräte und dem Vertreter des Mouvement citoyens genevois verfügen die Rechtsbürgerlichen über eine knappe Mehrheit von 101 der 200 Sitze. «Das ist ein GAU», kommentierte SP-Nationalrätin Jacqueline Badran damals. Wichtige Reformen wie die neue Energiestrategie oder die Altersvorsorge seien nun so gut wie tot.

Ein Jahr später zeigt sich: Auf derart verlorenem Posten, wie die Linke damals befürchtete, kämpft sie nicht. Die Energiestrategie ist unter Dach und Fach (allenfalls ergreift die SVP das Referendum), die Altersvorsorge auf gutem Wege (sie geht nach der nationalrätlichen nun zurück in die ständerätliche Beratung). «Wir erreichen in dieser Legislatur bislang eher mehr, als wir anfänglich dachten», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann.

Zwar stimmt, was die Linke mantraartig beklagt: Die bürgerlichen Parteien nehmen Armee, Landwirtschaft und Strassen konsequent von ihren Sparübungen aus; und sie scheuen – wie beim vor zwei Wochen beschlossenen rückwirkenden und 600 Millionen Franken teuren Erlass der Verzugszinsen für Unternehmen – nicht vor Entscheiden zurück, die selbst die stramm bürgerliche NZZ als «rechtsstaatlich hochgradig unappetitlich» bezeichnet. Nur: Klientelpolitik ist wahrlich kein neues Phänomen – und mitnichten den Rechten vorbehalten. Wenn SP-Präsident Christian Levrat wie jüngst in der «Schweiz am Sonntag» einen Ausbau des Kündigungsschutzes fordert und so den mit der FDP wenige Tage zuvor gefundenen Zuwanderungskompromiss gleich wieder gefährdet, tut er nichts anderes.

Der Rechtsrutsch wirkt sich primär in den vorberatenden Kommissionen aus, etwa in der Finanzkommission der grossen Kammer. Nicht selten aber übergeht der Nationalrat ihre allzu extremen Vorschläge, etwa bei Entwicklungshilfe und Bildung; und tut er es nicht, greift als Korrektiv noch immer der Ständerat, dessen Zusammensetzung sich im vergangenen Herbst kaum veränderte. Dies führt – anders als befürchtet – nicht zu einer gegenseitig lähmenden Blockade der Kammern. Sondern zwingt die Parteien zur guteidgenössischen Kompromissfindung.