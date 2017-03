Und 1971? «Vieles war schon weit fortgeschritten», sagt Marthe Gosteli. Ihr ist bei unserem Besuch nicht so danach, über jenes epochale Ereignis zu sprechen. Später wundert sie sich dann doch noch einmal über all die gescheiten Akademikerinnen, die sich gegen das Frauenstimmrecht eingesetzt haben: «Sie glaubten, sie können zu Hause mehr Einfluss nehmen. So ein Chabis! Ihre Männer waren zu Hause unter der Fuchtel und in der Öffentlichkeit mussten sie deswegen ihre Vormachtstellung behaupten.» Gosteli ist resolut, doch auch humorvoll: «Ich bin nicht der Herrgott», sagt sie einmal.

Ohne Bildung keine Gleichstellung

«Ohne Bildung und Schulung läuft gar nichts»: Diesen Satz wirf Gosteli an diesem Morgen immer wieder in die Runde – auf Hochdeutsch. Gleichstellung gebe es nur mit Bildung und dazu gehöre eben auch, dass die Schweizerinnen ihre Geschichte bekommen und diese in der Schule thematisiert werde. Dafür kämpft die Frau mit dem schneeweissen Haar und der aufrechten Haltung (vom Reiten, wie sie sagt). Auch mit 99 Jahren noch. Ohne Dokumente keine Geschichte. Das hat Gosteli etwa in den USA gelernt, beim Besuch der Schlesinger Library on the History of Women, wie sie erzählt.

Überhaupt, die Reisen – und die Amerikaner. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Gosteli während zwölf Jahren die Filmabteilung des Informationsdienstes an der US-Botschaft in Bern. Die Amerikaner seien in Sachen Gleichstellung viel weiter gewesen, erzählt Marthe Gosteli. Sie erinnert sich an Frauen in Führungspositionen. Und tatsächlich war in Bern in den 1990ern auch die erste US-Botschafterin überhaupt tätig (Der «Spiegel» schrieb damals in Anspielung auf die Situation der Frauen in der Schweiz von einem trojanischen Pferd.)

Gosteli ist unverheiratet und kinderlos. Dazu fehlte ihr die Zeit. Zu wichtig war ihr die Sache der Frau.