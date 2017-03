Knappes Ja zum Jahrhundert-Projekt im Parlament

Verlierer ringen um ihre Position für den Abstimmungskampf

Alain Berset markiert den Staatsmann

SP und FDP: Streit eskaliert

Es war so knapp wie nur möglich: Nach dem Ständerat stimmte gestern auch der Nationalrat für die Reform der Altersvorsorge. Der Entscheid für den Vorschlag der Einigungskonferenz fiel mit 101 zu 91 Stimmen (bei 4 Enthaltungen). SVP und FDP blieben standhaft und sprachen sich dagegen aus. Sie sind gegen das Konzept zum Ausgleich der AHV-Ausfälle in der zweiten Säule. Nun wird am 24. September das Volk endgültig über die Reform entscheiden. Fragt sich: Wie werden Parteien und Verbände in den Abstimmungskampf steigen?

Die Gegner der Rentenreform zeigen sich sehr enttäuscht: «Das ursprüngliche Ziel einer Sicherung der AHV wird krass verfehlt», sagt Martin Kaiser, der Sozialversicherungsexperte des federführenden Arbeitgeberverbandes. Ein «Ausbau mit der Giesskanne» werde die AHV ohne eine Schuldenbremse innert weniger Jahre in den Ruin treiben. Allerdings ist noch offen, wie aktiv der Arbeitgeberverband die Vorlage bekämpfen wird. Seine Mitglieder werden darüber in den nächsten Tagen entscheiden. Gleiches gilt für den Gewerbeverband und Economiesuisse. Der Zusammenhalt bröckelt bereits: Gastrosuisse und Hotelleriesuisse haben sich gestern dem Ja-Lager angeschlossen.

«Zu schwierige Vorlage»

Bei den Parteien stehen vor allem die FDP und die SVP vor der Frage, ob sie gegen die Vorlage nur die Nein-Parole ergreifen oder ob sie auch einen aktiven Abstimmungskampf führen. «Es ist eine zu schwierige Vorlage für eine Volks-

abstimmung», sagt FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis. «Sie wird im Abstimmungskampf reduziert werden auf einige symbolische Elemente wie Rentenalter und 70-Franken-Zustupf.» Es sei ,gut möglich, dass das Volk zustimme. Die Kantonalparteien der Freisinnigen werden am Montag über das weitere Vorgehen entscheiden.

Auch die Linke muss im Ja-Lager erst noch die Reihen schliessen, allen voran bei den Gewerkschaften.

Von Doris Kleck, Henry Habegger und Sven Altermatt