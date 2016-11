Wer den neuen Ständeratspräsidenten Ivo Bischofberger verstehen will, muss ins Appenzellerland reisen. In Oberegg ist Bischofberger aufgewachsen und nach dem Studium in Zürich und Konstanz kehrte er zurück. Noch immer nennt man ihn dort «des Gemeindeschreibers Ivo». Sein Vater und sein Grossvater waren Bezirksschreiber in Oberegg, und wenn die Appenzeller Bezirk sagen, dann ist damit die Gemeinde gemeint. Oberegg ist eine Exklave: Der Bezirk ist vollständig umgeben von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen. «Wir sind auf Gedeih und Verderben auf die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze hinweg angewiesen», sagt Bischofberger. Beim Abwasser arbeitet man mit Gemeinden im St. Galler Rheintal zusammen. Mit Heiden teilt man die Polizei. Gerade deswegen pflege Oberegg aber auch seine Eigenständigkeit. Ausdruck davon sei die lebendige Vereinskultur.

Man engagiert sich also. So tat und tut es auch der CVP-Ständerat. Schon in jungen Jahren trat Bischofberger der Arbeitnehmerorganisation bei. Mit Gewerkschaften hat dies freilich nichts zu tun. Die Arbeitnehmer gehören wie die Gewerbler und die Bauern zu den mächtigen politischen Organisationen im Innerrhoden: «Bei uns sind die Parteien zweitrangig», sagt Bischofberger. Und immer wieder sagt er: «Das hat mich geprägt.» Die Lage von Oberegg, die (Nicht-)Bedeutung der Parteien oder die Landsgemeinde, wo die Sache im Zentrum stehe. Und wo jeder das Recht hat, eine Einzelinitiative einzureichen. Nächstes Jahr werden die Männer und Frauen im Ring über eine Initiative abstimmen, die eine Warnung vor jedem Radarkasten verlangt. Bischofberger schmunzelt. Doch das Mitspracherecht ist ihm heilig.