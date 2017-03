Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich meldete am Montag um 21.13 Uhr ein für die Schweiz aussergewöhnlich starkes Erdbeben. Dem Stoss folgten in der Nacht rund ein Dutzend leichtere Nachbeben. Die Haupterschütterung mit Epizentrum bei Ortstock (SZ) ist eine der stärksten seit Jahren in der Schweiz. Dennoch schafft es das Beben nicht in die Liste der zehn stärksten Erdbeben, die der Erdbebendienst führt.