Wie in den Vorjahren haben mit einem Anteil von 70 Prozent deutlich mehr Frauen beim Sorgentelefon angerufen. Der Männeranteil ging sogar leicht zurück – trotz einer Kampagne, mit der sich die Dargebotene Hand im vergangenen Jahr speziell an die Männer wandte.

Wegen Überlastung mussten rund 40'000 Anrufende gebeten werden, sich später noch einmal zu melden. Die Zahl dieser Vertröstungen nahm um 10 Prozent zu.

Ein deutliches Plus von rund 600 Kontakten verzeichnete 2016 die Online-Beratung. Dabei nahmen erneut die Chat-Kontakte überdurchschnittlich zu; diese machen im Online-Bereich mittlerweile 60 Prozent aus. Die Nutzerinnen und Nutzer sind deutlich jünger als am Telefon, und es spielen hier stark tabuisierte Themen wie Suizidalität oder Gewalt eine grössere Rolle, wie es in der Mitteilung heisst.