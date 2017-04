Auch wenn Jegge die Vorfälle relativiert. Es verfestigt sich das Bild, dass in der Schule, die Jürg Jegge in den 1970er-Jahren in der Gemeinde Embrach ZH aufzog, Schüler missbraucht wurden. Versagt hatten neben den Behörden auch die Medien. Als Jegge im Jahr 1976 sein Buch «Dummheit ist lernbar» veröffentlichte, war die Presse begeistert. Jegge formuliere seine Kritik an der klassischen Volksschule «ebenso behutsam, wie er wohl seinen Kindern Selbstvertrauen einflösst», schwärmte die «Weltwoche». Die Betonung muss auf «wohl» lauten, denn überprüft, wie es den Kindern in Jegges Sonderschule in Embrach (ZH) ging, hatten die Journalisten offenbar nicht.

Pädophile im Dunstkreis der Linken

Der Fall Jegge erinnert an ein dunkles Kapitel der 1968er-Bewegung, das die deutschen Grünen 2013 einholte. In den 1980er-Jahren gab es Grüne, welche Sex mit Kindern rechtfertigten. 2015 zahlte die Partei gar Entschädigungen an drei Missbrauchsopfer. Jürg Jegge hat sich zwar nie öffentlich für Pädophilie eingesetzt, er rechtfertigt in einem Brief an Zangger, der im Buch abgedruckt ist, aber «Zärtlichkeiten» mit seinen (ehemaligen) Schülern, spricht von sexueller Befreiung und verweist auf Diskussionen und Experimente «in einem recht grossen und lebendigen Teil des politisch rot-grünen Spektrums».

Jegge schreibt, «sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen» seien «seither sehr viel stärker kriminalisiert worden». Wurde Schüler Zangger in den 1970er-Jahren also Opfer eines zu weit gegangenen gesellschaftlichen Aufbruchs im Zuge der 1968er-Bewegung?