Es ist eine Herkulesaufgabe. Manche nennen es die «Quadratur des Kreises» oder eine «Mission Impossible». Ende Februar hat der Bundesrat die Baslerin Pascale Baeriswyl zur neuen Staatssekretärin im Aussendepartement ernannt – und damit zur neuen Chefunterhändlerin für alle Verhandlungen mit der EU. Am 1. April tritt sie die Nachfolge von «Super-Diplomat» Jacques de Watteville an. Keine einfache Aufgabe: Sogar de Watteville hatte jüngst die Blockade der Dossiers durch die EU kritisiert. Grund ist nicht nur die Zuwanderungsfrage, sondern auch das von Brüssel geforderte institutionelle Rahmenabkommen. Baeriswyl bleibt dennoch zuversichtlich. Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» spricht sie erstmals über die Beziehungen zur EU, ihr Verhältnis zu Aussenminister Didier Burkhalter – und ihre Mutter.

Frau Baeriswyl, können Sie zaubern?

Pascale Baeriswyl: Als Kind hatte ich einen Zauberkasten. Doch leider gelang es mir auch mit seiner Hilfe nicht, zu zaubern. Ich versuche, dieses Defizit bis heute mit Kreativität und Knochenarbeit auszugleichen (schmunzelt).

Die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen, ohne die Europäische Union zu vergraulen, wird als «Quadratur des Kreises» bezeichnet – Sie könnten magische Fähigkeiten gut gebrauchen.

Zauberkräfte sind nicht nötig. An einem zerrütteten Verhältnis hat keine Seite Interesse: Die EU ist unsere wichtigste Handelspartnerin, und aus Brüsseler Sicht kommen wir gleich hinter den USA und China. Eine Beziehung, die so wichtig ist, muss täglich gepflegt werden – wie eine Ehe.

Erleben Sie diese Ehe als glücklich?

Das Bild von der Ehe bezog sich auf die Beziehungspflege. Mit Blick auf die EU spreche ich lieber vom bilateralen Verhältnis. Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative vor gut drei Jahren hat uns in eine schwierige Position gebracht. Nachdem sich das Parlament im Dezember für eine Umsetzungsvariante entschieden hat, kehrt unser Verhältnis zur EU nun allmählich zur Normalität zurück.

Halten Sie die Zuwanderungsinitiative für genügend umgesetzt?

Ja, das Parlament hat eine gute Lösung gefunden.