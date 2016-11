In der öffentlichen Diskussion stünden die Frauenquote und die Boni im Zentrum, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga vor den Medien in Bern. Bei der Revision gehe es aber um viel mehr, nämlich um ein Aktienrecht für das 21. Jahrhundert.

Die Eckwerte hatte der Bundesrat vor rund einem Jahr festgelegt. Damals beschloss er, trotz Kritik in der Vernehmlassung an der Frauenquote festzuhalten: Im Verwaltungsrat börsenkotierter Gesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitenden sollen mindestens 30 Prozent Frauen sitzen, in der Geschäftsleitung mindestens 20 Prozent.

Heute sind in den 100 grössten Schweizer Unternehmen nur 16 Prozent der Verwaltungsratsmitglieder Frauen. In den Geschäftsleitungen liegt der Frauenanteil gar bei lediglich 6 Prozent. Für den Bundesrat sei klar, dass es verbindliche Vorgaben brauche, sagte Sommaruga. Bei der Gleichstellung handle es sich um einen Verfassungsauftrag.

Keine Sanktionen

Der Bundesrat spricht allerdings nicht von Quoten, sondern von Richtwerten. Tatsächlich sind keine Sanktionen vorgesehen: Erfüllt ein Unternehmen die Richtwerte nicht, muss es sich lediglich erklären. Es soll im Vergütungsbericht die Gründe sowie Massnahmen zur Verbesserung darlegen, nach dem sogenannten Comply-or-explain-Ansatz.

Nach der Vernehmlassung hatte der Bundesrat beschlossen, die Anpassungsfristen zu verlängern - auf fünf Jahre für den Verwaltungsrat und zehn Jahre für die Geschäftsleitung. Diese Fristen ermögliche die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, hält der Bundesrat fest. Im Parlament dürfte die Quote dennoch einen schweren Stand haben.

Abzocker-Initiative umsetzen

Mit der Revision des Aktienrechts will der Bundesrat auch die Abzocker-Initiative auf Gesetzesstufe umsetzen. Bisher sind die Regeln nur in einer Verordnung festgelegt. In der Vernehmlassung befanden Wirtschaftsverbände und ein Teil der bürgerlichen Parteien, das genüge.

Der Bundesrat hält an gesetzlichen Regeln fest. Er hat aber der Kritik Rechnung getragen und will die Bestimmungen der Verordnung nun weitgehend unverändert ins Gesetz überführen. In einigen Punkten gehen die Gesetzesbestimmungen dennoch über die Verordnung hinaus.