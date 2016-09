Auf dem vielbefahrenen Autobahnabschnitt unweit der italienischen Grenze seien zwischen Januar und Juni 2016 rund 2'462'000 Fahrzeuge erfasst worden. In 3167 Fällen seien die Verstösse "mittelschwer bis schwer" gewesen, teilte die Kantonspolizei am Dienstag in einem Communiqué mit. Das Tempolimit beträgt auf dem Abschnitt 100 Stundenkilometer.

Die höchste registrierte Geschwindigkeit lag bei 199 km/h - der Fahrer sei als Raser bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden.

Im Tessin wurde im April ein Vorstoss vom Parlament überwiesen, der vorsieht, dass Schilder 200 Meter vor dem Standort der Blitzanlage aufgestellt werden müssen. Sie sollen die Kontrollen ankündigen. Der Tessiner Grosse Rat hat die Regierung beauftragt, diese Neuerung umzusetzen.

Eine ähnlich lautende Regelung fordert nun auch die St. Galler SVP-Fraktion in einer Motion, die in der September-Session eingereicht wurde.

Schon seit vergangenem Jahr kann auf einer Website der Tessiner Kantonspolizei eingesehen werden, wo feste Radaranlagen installiert sind.