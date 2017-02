Die Militärjustiz klärt nun ab, wie und warum der Unfall passieren konnte. Klarheit verlangen jetzt auch Politiker. Regula Rytz (54), Nationalrätin und Präsidentin der Grünen: «Ich werde eine parlamentarische Anfrage machen zu den Flugshows der Schweizer Luftwaffe. Ich will wissen, wie hoch die Kosten in den letzten Jahren waren, wie viele Unfälle es gab, und ob der Bundesrat an dieser teuren und riskanten PR-Aktion für die Luftwaffe in Zeiten von knappen Finanzen wirklich festhalten will.»

Auch für Aargauer FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger stellt sich die Frage, «welche Einsätze mit den Kunstflugformationen noch sinnvoll sind». Die Abläufe und Strukturen in der Luftwaffe seien zu überprüfen. «Das wird sicher ein Thema in der Sicherheitspolitischen Kommission werden.»

Das PC-7-Team bleibt auf Anordnung von VBS-Chef Parmelin vorläufig gegroundet. Die Patrouille Suisse mit den Tiger-F-5-Jets dagegen darf weiterfliegen.