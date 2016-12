Das Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden zieht jedes Jahr Besucherinnen und Besucher von überall her an. Dieses Jahr können Interessierte erstmals in aller Ruhe die kunstvoll gestalteten Trachten der "Schönen Chläuse" betrachten.

Abgesehen von den Ausstellungsobjekten sind auch ehemalige Silvesterchläuse und eine Trachtenschneiderin vor Ort. Sie geben Auskunft darüber, wie die Kunstwerke entstehen und welche Bedeutung sie haben. Zudem schauen immer wieder Schuppel - also Gruppen von Chläusen - im Ausstellungslokal vorbei.

Laut Mitteilung soll die Ausstellung das Wissen über das Silvesterchlausen vertiefen und die Wertschätzung für den Brauch erhöhen. Dieser entwickelte sich aus der Sitte des Neujahrssingen und des früher verbreiteten Bettelchlausens.

Im 19./20. Jahrhundert nahm das ungeordnete Treiben festere Formen an und die Verkleidungen wurden immer prächtiger und aufwendiger. In der Zwischenkriegszeit entstanden dann die heute typische übergrossen Hauben und Hüte der Schönen Chläuse.