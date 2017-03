Hart in der Sache

Sanft im Ton, hart in der Sache. Rebord ist, und auch da passt er zu seinem Chef Parmelin, kein Mann der grossen Töne. Er bringt Ruhe ins VBS und hat die Grösse, sich nicht von seinem Vorgänger abzugrenzen. Er fahre dort weiter, wo Blattmann aufgehört habe, sagte er kürzlich vor Offizieren.

Im VBS ist eine neue Sachlichkeit und Zielstrebigkeit eingekehrt, die Armeegegnern zu denken geben müsste. Es würde nicht erstaunen, wenn das welsche Duo recht erfolgreich wäre mit seinen Plänen, in den nächsten Jahren in der Luft und am Boden kräftig aufzurüsten. Für Rebord scheint klar, dass die Armee mehr als fünf Milliarden pro Jahr brauchte, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem auch, um eine sehr stattliche Anzahl von neuen Kampfflugzeugen kaufen zu können.

Dazu gehört auch der Ausbau des Luftpolizeidienstes, der in Payerne vorgeführt wurde. Schrittweise wird der Dienst ausgebaut, ab 2020 sollen zwei bewaffnete Jets permanent einsatzbereit und innert 15 Minuten in der Luft sein. Bis letztes Jahr waren sie nur zu «Bürozeiten» in Betrieb.