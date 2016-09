iPhone-Besitzer, auf die das Profil des «Digital Natives» am ehesten zutrifft, fahren mit dem Abo «Salt Plus Swiss» am günstigsten. Sunrise und Swisscom sind teurer.

«Normalos» profitieren bei UPC am meisten

Für das Unternehmen Verifox ist der «Normalo» ein iPhone-Besitzer, der jeden Monat 100 Minuten telefoniert, 30 SMS verschickt und maximal 1 GB Daten überträgt. Laut den Recherchen der Vergleichsfirma fahren diese Personen mit dem Abo «UPC Mobile Unlimited 2000» am besten.