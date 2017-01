Recherchen der «Sonntagszeitung» zeigen jetzt: Die letzte offizielle Spur der Waffe führt zumindest in die Schweiz. So soll der Erwerbsschein ursprünglich auf eine hier wohnhafte Person ausgestellt worden sein.

Wie die Waffe später in die Hände des Terroristen gelangen konnte, wissen die Behörden noch nicht. Mit der Waffe erschoss Amri einen polnischen Lastwagenfahrer, und später benutzte er sie in einer Schiesserei mit der Polizei in Mailand.

Ausserdem ergeben die Auswertungen des Handys von Anis Amri, dass er mehrfach in der Schweiz war und auch mit mehreren Personen in der Schweiz Kontakt hatte.