Ein Mann kommt gerade aus dem Einrichtungshaus, in den Händen die Schachteln mit seinen Einkäufen. Das Auto, in dem eine Armaturenbrettkamera mitläuft, kommt näher, der Mann öffnet den Kofferraum und will die Kartons einladen.

Doch stattdessen hüpft etwas heraus.

Man hört nicht, was der Mann sagt. Erst schaut er verdutzt, dann muss er die Schachteln hinstellen und vor Lachen in die Knie gehen.

Seine Gesten machen klar: Von diesem Passagier wusste er nichts. Bleibt zu hoffen, dass er auf dem Rückweg auch wieder mitfahren durfte. (smo)