Doch die Tumulte nehmen kein Ende. Auf einmal erhebt sich Francescas Mutter aus dem Publikum und mischt sich in die Diskussion ein. Ein sichtlich verwirrter Röbi Koller bittet die Dame ebenfalls auf das Sofa.

Sie wolle jetzt endlich alles aufklären, so der neueste Gast in der mittlerweile sechsköpfigen Runde. Und dann folgt der Knaller, der die Desorientierung des Moderators perfekt macht: «Dein Vater», so die Mutter zu Röbi Koller schauend, «er sitzt neben mir». Röbi, Robert ... jetzt macht alles Sinn!

Francesca springt auf und fällt Röbi Koller in die Arme. Dieser weiss gar nicht mehr, wie ihm geschieht: «Hallo, was isch das für es Theater? That's not true!»

Alle waren eingeweiht

Man muss sich bereits Sorgen um den SRF-Mann machen, da springt Robert Nummer 1 auf und löst die ganze Sache auf. Der mysteriöse Gast aus Südafrika ist nämlich gar nicht aus Südafrika, sondern aus Deutschland. Zuvor hat er sich in die Maske geschmissen und dabei sein Aussehen verändert. Der Mann heisst Guido Cantz und moderiert in Deutschland die Sendung «Verstehen Sie Spass?». Sein Auftritt bei Röbi Kollers «Happy Day» ist eine Spezialsendung.

Endlich wird dem SRF-Moderator alles klar, alle Personen auf dem Sofa waren eingeweiht.

Gelungener Spass oder rassisitischer Scherz?

Am Schluss kann Röbi Koller sogar etwas lachen, ihm muss wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein.

«In einer Live-Sendung ist sowas der Supergau», sagt Röbi Koller danach im Interview mit «Glanz & Gloria». «Es war kein tolles Gefühl im Moment. Ich dachte in dieser Situation nur: ‹Ich muss retten, was zu retten ist›.»

Über den Streich kann er wirklich lachen: «Ein gelungener Spass, der mit viel Aufwand inszeniert wurde. Ich merkte lange Zeit nichts – das ist eine Leistung.»

So gelungen finden die Sache allerdings nicht alle. Vor allem, dass Guido Cantz als Schwarzer aufgetreten ist, stösst einigen sauer auf. «Blackfacing» nennt man dies in den USA, dort ist es mittlerweile verpönt.

«Blick» zitiert etwa Georg Kreis, Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus: «Die sogenannte Pointe lebt offenbar davon, dass es eine böse Überraschung sein soll, wenn man ­einen schwarzen Vater hat.» Für ihn sei das «tendenziell rassistisch». (cma/nch)