«Tell me when will you be mine, tell me quando quado quando ...» – wer kennt diesen Italo-Pop-Song aus den 60ern nicht? Ted McDermott erinnert sich an jedes Wort, an jeden Ton.

Sein Leben lang hat Teddy gesungen in den Clubs und Lokalen in ganz Grossbritannien. Das hat ihm den Spitznamen «Songaminute Man» eingebracht, weil er derart viele Songs kennt.

Und er kennt sie immer noch, auch wenn der mittlerweile 80-Jährige an Alzheimer leidet. Das haben die Videos bewiesen, die sein Sohn Simon im vergangenen Sommer auf Youtube stellte. Die beiden sitzen im Auto, aus den Lautsprechern erklingen die vertrauten Melodien und der ältere Herr erwacht zu neuem Leben.