Das Gesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt, sieht spezielle Kurse vor, in denen Haarstylisten und andere Mitarbeiter der Schönheitsbranche darin unterwiesen werden, Zeichen von Misshandlung zu erkennen.

Ohne einen Nachweis über die Teilnahme an dem Kurs sollen Salonmitarbeiter künftig keine Beschäftigungserlaubnis mehr erhalten. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, Hinweise auf Missbrauch an die Behörden weiterzugeben.

Zwischen Coiffeusen und ihren Kundinnen und Kunden entwickle sich häufig eine besondere Beziehung, sagte die Abgeordnete Fran Hurley, die das Gesetz mit ausgearbeitet hatte. "Man geht über Jahre immer zur selben Person. Da kann einiges auffallen." Laut Statistik ist jede dritte Frau und jeder siebte Mann in den USA Opfer häuslicher Gewalt.