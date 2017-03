Nun doppelte die neuseeländische Satireshow «Jono and Ben» mit einer neuen Perspektive nach. Was, wenn nicht der Vater, sondern die Mutter in derselben Situation gewesen wäre?, fragten sich die Macher.

Bügeln, kochen, Bombe entschärfen

Die Antwort ist ein pointiertes Video mit einer Frau, die sämtliche Klischees der multitasking-fähigen Mutter erfüllt. Sie nimmt nicht nur ihre Tochter auf den Schoss und gibt ihr den Schoppen, ohne ihre politischen Einschätzungen zu unterbrechen. Sie spielt dabei auch noch mit ihrem Sohn, der ebenfalls in den Raum kommt, bügelt ein Hemd und kümmert sich um das Essen.

Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, betritt zuletzt ein Swat-Team das Büro. Und so entschäft die Mutter und Politikwissenschaftlerin auch noch eine Bombe. Ganz nebenbei. (smo)