Gestern postete die az einen Beitrag mit Video zum Thema auf ihre Facebook-Seiten, der Post wurde innert kürzester Zeit x-mal geteilt, geliked und kommentiert. Letzteres sehr kontrovers. Wenn auch die Mehrheit der Facebook-User die konsequente Umsetzung der Regel begrüsste, so ärgerten sich einige über Hiltls «Doppelmoral». Denn: Wenn auch im Club ein Verbot von Pelz gelte, so doch nicht in den Hiltl-Restaurants. Das Dachterasse-Hiltl an der Bahnhofstrasse ist gar über dem PkZ eingemietet. Das Bekleidungsgeschäft bietet Pelz im grossen Stil an.

Ein Grund, das Pelzverbot im Hiltl Club nicht ernst zu nehmen? Für einige User schon. «Das ist bestimmt nur für die PR!», «die Regel wird nichtmal im eigenen Restaurant eingehalten», empören sich einige in ihren Kommentaren. Andere finden: ein guter, erster Schritt.