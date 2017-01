«Lord of the Rings!» rufen die Kommentatoren auf Youtube begeistert. Doch das ist nicht Neuseeland, wo das Fantasy-Trilogie gedreht wurde, nein, es sind die Schweizer Alpen.

Dass nun die halbe Welt weiss, dass diese ebenso atemberaubend sind, daran ist Gabriel Kocher schuld, wie 20 Minuten berichtet.

Der Berner ist mit seiner Renndrohne dem Grat entlang über das Walliser Hübschhorn geflogen. Damit wollte der Filmer ein gutes neues Jahr wünschen – stattdessen landete er glatt einen Video-Hit.

«Man muss lange üben»

Nach nur wenigen Tagen verzeichnet das Video bereits eine knappe Million Aufrufe und rangiert auf den Youtube-Trendlisten.

«Man muss lange üben, bis man so etwas kann», sagt Gabriel Kocher zu 20 Minuten. Und das hat der 28-Jährige. Mit seinen Renn-Drohnen hat er bereits an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. Aber das macht ihm keine so schnell nach. (smo)