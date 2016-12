Vertreter der Luftfahrtbehörde, Soldaten, Polizisten und Rettungskräfte gaben den gestorbenen 19 Fussballspielern des brasilianischen Teams Chapecoense, Trainer und Begleiter des Teams sowie neun Crewmitgliedern und 20 Journalisten das letzte Geleit.

Bilder zeigten Särge eingehüllt in weisse Tücher mit dem grünen Vereinswappen. Hunderte Menschen säumten in Medellín den Weg und winkten mit Taschentüchern. Die in Bolivien gestartete Maschine war am Montagabend wohl wegen Treibstoffmangels abgestürzt. Das Team von AF Chapecoense war auf dem Weg zum Finalhinspiel um den Südamerika-Cup gegen Atlético Nacional Medellín.

Nach der Überführung der Leichen durch die brasilianische Luftwaffe sollen die Särge am Samstagmorgen in Chapecó zur Arena Condá gebracht werden, wo eine Trauerfeier stattfindet. Weltweit gibt es bei Fussballspielen am Wochenende Schweigeminuten für die Opfer.