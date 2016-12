Die verrückten Kletterer hangeln sich durch Lüftungschächte, spielen mit der überdimensionalen Uhr und wollen das Spielfeld entern.

Flucht nach vorn

Doch kurz davor, als die beiden durch die Katakomben des Stadions turnen, hören sie Schritte.

Sie flüchten und kaum sind sie wieder auf der Strasse, gehen im Stadion alle Lichter an. «Ich bin so froh, dass wir davongekommen sind», so «Dying Llama».

Am nächsten Tag «besucht» er mit ganzen sieben Freunden das West-Ham-Stadion – inklusive Rasen. (smo)