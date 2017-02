Es wird ausgehoben, abtransportiert und schliesslich die fixfertige Tunnelröhre an ihren Bestimmungsort geschoben.

Dieses Zeitraffervideo zeigt in dreieinhalb Minuten die unglaublichen Bauarbeiten bei der Autobahn A12 in Richtung Arnheim in den Niederlanden.

Staunen lassen nicht nur Geschwindigkeit und Effizient – auch der Durchhaltewille der Beteiligten beeindruckt. Sie arbeiten und arbeiten, ob es nun Tag ist oder Nacht, und auch, als es strömend zu regnen beginnt, gehen die Arbeiten weiter.

Ganz frisch ist das beschleunigte Webcam-Video nicht mehr. Laut dem britischen Express ist der Tunnel bereits im Frühsommer 2016 gebaut worden. An Faszination hat die Baustelle allerdings nichts eingebüsst. (smo)