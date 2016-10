216 Störfälle analysiert

Didier Sornette und Spencer Wheatley von der ETH Zürich sowie Benjamin Sovacool von der University of Sussex führten die bislang umfangreichste statistische Analyse von Atomunfällen durch. Sie werteten Rapporte, Studien, Zeitungsartikel und weitere öffentlich zugängliche Dokumente zu nicht weniger als 216 nuklearen Störfällen aus. Ihre Ergebnisse erschienen diesen Sommer in zwei Studien in den Fachzeitschriften Energy Research & Social Science und Risk Analysis.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Desaster im Tschernobyl- oder Fukushima-Format ein- bis zweimal pro Jahrhundert ereignet, veranschlagen sie auf über 50 Prozent – das heisst, es ist wahrscheinlicher, dass ein solches Ereignis eintritt, als dass es nicht eintritt.