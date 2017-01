Das Video-Babyphone filmt, wie der Zweijährige im Strampelanzug um die umgestürzte Kommode stapft.

Es sieht aus, als würde er nach einer Lösung suchen. Denn unter dem Möbel ist sein Bruder Brock begraben, im Video ist zu sehen, wie dieser weint und strampelt.

Erst scheint die Situation recht hoffnungslos. Zu gross die Kommode, zu klein das Kleinkind. Doch dann tut Bowdy etwas Unerwartetes: Er schafft es, die Kommode von seinem Bruder zu schieben und ihn zu befreien.

«Wie die schlechteste Mutter der Welt»

Es ist ein Albtraum für Eltern, was sich in dem US-Kinderzimmer abgespielt hat. «Mein Herz rutschte in die Hose», sagt auch Kayli Shoff, Mutter der Zwillinge.

Laut dem Lokalsender KUTV haben die Eltern nicht gehört, was sich im Kinderzimmer ereignete. Erst im Video sahen sie die gefährliche Kletteraktion an der Kommode vergangenen Donnerstag. Kayli Shoff: «Ich fühlte mich wie die schlechteste Mutter der Welt.»

Eltern wollen Eltern warnen

Bowdy und Brock geht es gut. Ihre Eltern haben beschlossen, das Video auf Youtube zu stellen, um andere Eltern vor der Gefahr zu warnen, die von ungesicherten Möbelstücken ausgeht.

Und sie haben laut der Huffington Post die Kommode kindersicher gemacht, indem sie sie an der Wand befestigten und die Knäufe an den Schubladen entfernten.

Kommoden-Rückruf bei Ikea

Es ist nicht die erste Warnung vor umkippenden Kommoden. Ende Juni 2016 rief Ikea in den USA und in Kanada Millionen von «Malm»-Kommoden zurück – Die US-Verbraucherschutzbehörde machte die Möbelstücke für den Tod von sechs Kleinkindern verantwortlich. (smo)