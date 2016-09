Es ist nur eine Anfrage von vie­len, aber die hat es in sich. Für die derzeit meistbeachtete TV-Show ­Japans «ITTEQ – Let’s Challenge the World» soll eine Produktionsfirma an einem Drehtermin mit dem diesjährigen mit Fasnächtlerin aus dem zürcherischen Bassersdorf interessiert sein.

Genauer gesagt geht es dabei um deren selbst gebaute Achterbahn. Mit dieser waren die Bassersdorfer im vergangenen Februar unterwegs. Sie begeisterte erst die Fasnächtler der Region, dann den Rest der Schweiz und ging schliesslich als «kleinste Achterbahn der Welt» in die Geschichte ein.

Ungeahnte Klickzahlen

Diese Geschichte wird nun fortgesetzt. Denn durch die Veröffentlichung eines Youtube-Videos erlangte der aussergewöhnliche Fasnachtswagen auch international Bekanntheit. Das Video erreichte ungeahnte Klickzahlen. Inzwischen kursieren im Internet verschiedene Versionen, die insgesamt gegen drei Millionen Mal angeschaut wurden.