Fünf Jahre sind seit dem letzten Album "Göteborg" vergangen, seither kursierten in der Berner Musikszene immer mal wieder Gerüchte über eine neue Scheibe von Züri West. Nun ist es also noch in diesem Jahr soweit, wie die Swiss Music Awards in ihrer Ankündigung zum Auftritt der Band am Freitag im Hallenstadion schreiben. Dreimal bereits erhielten Frontmann Kuno Lauener und seine Bandkollegen einen Swiss Music Award.

Neben Züri West treten an der 10. Preisverleihung etwa Lo & Leduc, Pegasus, Damian Lynn, James Blunt oder Mark Forster auf. Ein Tribute Award geht in diesem Jahr an den verstorbenen Berner Chansonnier Mani Matter, der im vergangenen August 80 Jahre alt geworden wäre. Die Laudatio hält Kabarettist Emil Steinberger.