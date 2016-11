Im Grand Palais neben dem Prachtboulevard Champs-Élysées liefen die als "Engel" bezeichneten Lingerie-Models am Mittwochabend über den Laufsteg. Mit dabei waren auch Kendall Jenner, Gigi Hadid und Taylor Hill.

Mit der mit viel Pomp zelebrierten Veranstaltung wirbt die amerikanische Marke jedes Jahr zu Beginn der Weihnachtszeit für ihr Sortiment. Eines der Models wird dabei stets ausgewählt, den "Fantasy Bra" zu tragen, einen BH im Millionenwert, der gut für Schlagzeilen ist. Diesmal war dies die US-Amerikanerin Jasmine Tookes, der Wert des knappen Kleidungsstücks: drei Millionen US-Dollar.

Zudem traten die Popstars Lady Gaga, Bruno Mars und The Weeknd auf. Am 5. Dezember wird die Show in 190 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt