In einem offenen Brief an Paparazzi und Medien auf Facebook fragt das 25-jährige "Victoria's Secret"-Model: "Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr eines Morgens aufwacht und überall im Internet Fotos eurer Tochter ohne Oberteil findet?"

Paparazzi hatten Sampaio vergangene Woche heimlich beim Sonnenbaden im französischen Saint-Tropez fotografiert. "In was für einer Gesellschaft leben wir, in der Menschen dafür bezahlt werden, andere Menschen auszuspionieren und ihre Privatsphäre zu verletzen?", fragt die Portugiesin.

Nicht nur habe sie sich selbst überall im Internet gesehen. Sie habe auch noch ertragen müssen, wie Menschen danach ihre Figur kritisierten. Ihr Körper sei zwar "bei Weitem" nicht perfekt. Sie arbeite aber hart daran und sei stolz auf ihre Figur. Sampaio läuft seit 2013 bei den Fashion Shows von "Victoria's Secret".