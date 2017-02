"Wenn es geht, würde ich gerne für Arnold und seine Einschaltquote beten", witzelte Trump bei einem Treffen in Washington mit Politikern und Geschäftsleuten. Die Quote der Casting-Show "The Celebrity Apprentice", die der Governator von Trump übernommen hat, sei "im Keller".

Ursprünglich hatten in der Reihe "The Apprentice" Kandidaten um eine Stelle in Trumps Unternehmen gekämpft. Bei "The Celebrity Apprentice" spielen Prominente um Geld für gute Zwecke.

Schwarzenegger stellte kurz nach Trumps Gefrotzel eine Video-Botschaft auf Twitter, in der er sich direkt an den Präsidenten wendet: "Hey Donald, ich habe eine grossartige Idee. Warum tauschen wir nicht einfach unsere Jobs? Du übernimmst das Fernsehen, weil du so ein Quotenexperte bist, und ich übernehme deinen Job. Dann können die Leute endlich wieder ruhig schlafen. Ja?"