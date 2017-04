Stress findet sich aber im Titel ihres neuen Comedy-Programms wieder. "No Stress, No Fun!" heisst die Bühnenshow, in der die 39-Jährige die Doppelbelastung von Beruf und Privatleben der letzten Jahre verarbeitet. "Ich fühlte mich oft überfordert", so Berger im Interview mit der "Schweizer Familie". Das Jahr 2016 sei gar ein persönlicher "Tiefpunkt" gewesen.

Warum genau, will die ehemalige Miss Schweiz nicht erörtern. "Nur so viel: Schmerz, Enttäuschung und Ohnmacht." Auf einer Jogging-Runde habe es dann aber plötzlich "klick" gemacht und sie habe sich von der Opferrolle befreit und einen Vertrag mit sich selbst unterschrieben. Dieser beinhaltet "Vorsätze und Details zur positiven Haltung, mit der ich durchs Leben gehen will."