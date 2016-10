Die Zahl 40 sei schon etwas "gewöhnungsbedürftig", sagte die Freiburgerin der SRF-Sendung "Glanz & Gloria". Aber sie freue sich darauf. Gefeiert wird zunächst in ihrer Wahlheimat Berlin und anschliessend in der Schweiz. Und sie sei "kreativ wie nie".

Nach vier Mundartalben veröffentlicht sie demnächst eines auf hochdeutsch. "Zusätzlich möchte ich meine Musik noch mehr mit Reisen in Verbindung bringen und mehr international arbeiten", sagte sie zu "G & G". Die erste "Wanderlust-Session" ist bereits online: der Song "Vagabund", aufgenommen an einer italienischen Küste. Weitere spontane Konzerte an inspirierenden Orten sollen folgen.

