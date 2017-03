"Als Schauspieler stehst du da oben auf der Bühne, wirst angeleuchtet, und der Regisseur sitzt unten, eine Weinflasche neben sich." Das treffe nicht auf alle zu, sei aber oft so. "Ich habe mal mit einem Regisseur gearbeitet, der nichts von mir hielt und immer wenn ich auf die Bühne kam, seinen Stuhl umgedreht hat", sagte der 69-Jährige der "Hamburger Morgenpost".

"Hätte ich damals nicht eine starke Frau an meiner Seite gehabt, hätte ich die Rolle hingeschmissen." Auch beim Fernsehen seien viele Regisseure Tyrannen. Der in Hamburg lebende Schauspieler wirkte unter anderem in Hollywood-Produktionen wie "Eyes Wide Shut" mit.