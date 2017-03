"Beim Film geht es um die Optik, nicht um Gequatsche", sagte Rauch wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur. "Viele wollen immer alles erklären, was man doch eigentlich sieht. An der Körpersprache eines Schauspielers muss man das sehen können." Ansonsten sei man kein Schauspieler, sondern ein "Quassler".

Sein langjähriger Freund, der Schauspieler und Filmemacher Steve McQueen ("Le Mans", 1971), habe ihm bereits vor mehr als 40 Jahren geraten: "Lass die anderen reden und guck du nur".

Der deutsche Film produziere und sende ausserdem nur noch, was gerade im Trend sei. "Es läuft nur noch 'Tatort', es laufen nur noch Krimis", sagte Rauch.

Ein Riesenerfolg wie der französische Film "Ziemlich beste Freunde" (2011) sei in Deutschland nicht möglich. "Geh' mal mit so einem Drehbuch zu einem Produzenten in Deutschland. Ein querschnittsgelähmter Millionär und ein Schwarzer, der ihn pflegt. Mit so etwas brauchen Sie nicht kommen."