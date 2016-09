"Mit dem Alter realisierst du, dass all diese Dinge gar nicht so wichtig sind", sagte die Britin dem Boulevardblatt "The Sun". Die Osbournes hatten sich im Mai nach über 30 Jahren Ehe getrennt, weil der 67-jährige Black-Sabbath-Musiker eine Affäre mit seiner früheren Haar-Koloristin hatte.

Ende Juli sagte Sharon Osbourne dann in ihrer Talkshow, dass sie Ozzy vergebe: "Ich kann ohne ihn nicht leben." Später erklärte der Altrocker, er leide seit Jahren unter einer Sexsucht und sei nun in Behandlung.