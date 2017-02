"Schlaf jetzt! Denn in Zukunft wirst du nicht schlafen", zitierte das Promi-Portal "Entertainment Tonight" am Sonntag den 62-Jährigen. Washington spielte damit auf Medienberichte an, denen zufolge die Clooneys Zwillinge erwarten sollen.

Amals Ehemann George hingegen warnte er, zwei Kinder gleichzeitig grosszuziehen sei "eine echte Leistung". "Er wird das merken", so Washington. Anschliessend betonte er aber, es sei "wunderschön", Zwillinge zu haben und sprach in Bezug auf seine eigenen Kinder von einem "Wunder".

George und Amal Clooney haben die Schwangerschaft bisher nicht bestätigt. Nach tagelangen Gerüchten hatte die CBS-Moderatorin Julie Chen sie in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Auch Hollywoodstar Matt Damon (46) hatte die Berichte bestätigt. Der Schauspieler Clooney und die britisch-libanesische Anwältin sind seit 2014 verheiratet.