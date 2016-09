Vor der Präsentation der Kollektion in einem historischen Palast zeigten sich die Topmodels Doutzen Kroes, Jourdan Dunn oder Elena Perminova den Fotografen. Auch die französische Schauspielerin Adele Exarchopoulos war in der Nacht zum Donnerstag vor dem Palast zu sehen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Rihanna hatte bereits im vergangenen Jahr ihre erste Kollektion in New York vorgestellt.