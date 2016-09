Für seinen Dokumentarfilm, der im Wettbewerb des Zurich Film Festivals steht und ab morgen in den Deutschschweizer Kinos zu sehen ist, hat Gassmann keine Mühen gescheut, wie er der Zeitschrift "annabelle" verriet. Auf der Suche nach Beziehungen, die er porträtieren wollte, fuhr er 20'000 Autokilometer kreuz und quer durch Europa und führte mit fast 100 Paaren Castings durch.

Schliesslich ging er "Bis an die Schamhaargrenze" ("annabelle") ganz nah an seine acht Protagonisten aus Tallinn, Sevilla, Dublin und Thessaloniki heran. Herausgekommen sei so etwas wie "eine Liebeserklärung an Sex, Drugs and Politics", wie er sagte.