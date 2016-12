Auch von der Queen zeigte er sich beeindruckt: "Sie hat mich gefragt, ob ich Film oder Theater bevorzuge", sagte der 34-Jährige, der derzeit mit dem Fantasy-Film "Fantastic Beasts and Where to Find Them" die Kinosäle füllt. Redmayne kündigte an, jetzt beruflich eine "kleine Pause" machen zu wollen, um mehr Zeit für seine Frau und seine kleine Tochter zu haben.

Astronaut Peake wurde für seinen sechsmonatigen Einsatz im All geehrt. Während der Zeit auf der Internationalen Raumstation ISS machte er auch einen Weltraumspaziergang und führte mehr als 100 wissenschaftliche Experimente durch. Ausserdem rannte er - als erster Raumfahrer überhaupt - einen Marathon auf einem speziellen Laufband auf der ISS. Im vergangenen Juni kehrte er zur Erde zurück.