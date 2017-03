Gemeinsam mit Freunden - darunter das australische Model Sophie Taylor - geniesse der Prinz schönes Wetter, weisse Pisten und die Après-Ski-Stunden, berichtete die "SI online" unter Berufung auf die britische "Daily Mail". Nicht mit dabei: Ehefrau Kate, Sohn George und Tochter Charlotte.

In den britischen Medien sorgte Williams Abwesenheit an den Feierlichkeiten des Commonwealth Day für Unmut. Es ist nicht das erste Mal, dass dem Prinzen und seiner Frau in ihrer Heimat vorgeworfen wird, arbeitsscheu zu sein.