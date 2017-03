Ob Hofer den Lungenkrebs besiegt hat, wissen laut "Blick" nur er und seine Ärzte; verraten wollte es der Berner nicht. Der Musiker hatte die Krebsdiagnose letzten Sommer erhalten. Während der Chemotherapie magerte Hofer stark ab. Zeitweise habe er kaum 50 Kilogramm gewogen, erzählte er im Interview. Um wieder zu Kräften zu kommen, kocht Hofer nun regelmässig.

Denn Kräfte braucht er in Zukunft. Er produziere derzeit seine erste englischsprachige CD, erzählte er dem "Blick". Schon im Frühsommer soll "Another Side of Polo" auf den Markt kommen. Eingespielt hat er die Songs schon vor einigen Jahren, gemeinsam mit Hanery Amman und Hank Shizzoe. Er hoffe, "bald irgendwo an einer Feier aufzutauchen" und damit seine Songs zum Besten zu geben.