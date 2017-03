Das sagte der Wein- und Olivenbauer Charles Perrin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Angeboten werden 10'000 Halbliter-Flaschen mit Bio-Olivenöl zum stolzen Preis von umgerechnet 31 Franken.

Auf dem Anwesen Château Miraval in der Provence, auf dem Jolie und Pitt 2014 geheiratet hatten, werden in Kooperation mit der Winzerfamilie Perrin auch Wein und Oliven angebaut. Der Rosé-Wein ist insbesondere in den USA sehr gefragt. Das Olivenöl, aus 12 Hektaren Land gewonnen, soll einen ähnlichen Erfolg bringen.

Jolie und Pitt hatten das Château Miraval 2008 für 40 Millionen Euro erstanden. Trotz der anstehenden Scheidung von Brangelina stehe das Anwesen nicht zum Verkauf, betonte Perrin. "Es ist eine Investition für ihre Familie und ihre Kinder."