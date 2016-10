Zugleich gelte es aber auch, die Identität als Nation, als Volk, als ethnische Gruppe "über die Schönheit unserer Kultur zu definieren - und nicht nur über die Opferrolle", sagte die 35-jährige, in Jerusalem geborene US-Schauspielerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Portmans jüdische Grosseltern waren in den 1930er Jahren aus Europa nach Palästina ausgewandert. Ihre Urgrosseltern wurden von den Nazis in Auschwitz ermordet. "Der Holocaust gehört zu meiner Familiengeschichte", sagte sie. In ihrem Regiedebüt hat Portman den autobiografischen Roman "A Tale of Love and Darkness" des israelischen Schriftstellers Amos Oz verfilmt. Sie spielt darin auch die Hauptrolle.