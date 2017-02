Davor, dass ihr das Modeln und der Lernstress zu viel werden könnten, fürchtet sich die 20-Jährige laut "20 Minuten" nicht. Zu gross sei der Wissensdurst: "Als Model ist es mir wichtig, wie ich mich richtig und gesund ernähre, und das Thema interessiert mich sehr."

Ihr Studium absolviert Manuela Frey am New Yorker Institute for Integrative Nutrition. Von ihrer dortigen Wahlheimat aus pendelt sie weiterhin nach Los Angeles, Madrid oder wo auch immer der nächste Job auf sie wartet. "Ich gebe so lange Vollgas, wie es mir Spass macht."