Sie sei "sehr, sehr stolz", dass ihr neuester Film "Florence Foster Jenkins" das Festival in der japanischen Hauptstadt eröffnete.

In dem Streifen spielt die Oscar-Preisträgerin eine legendäre New Yorker Erbin, die zwanghaft ihren Traum verfolgt, Opernsängerin zu werden, und sogar in der berühmten Carnegie Hall auftritt, obwohl sie überhaupt nicht singen kann. Der Film kommt am 24. November in die Deutschschweizer Kinos.

Ihre japanischen Fans ermunterte die 67-jährige Streep, "keine Furcht zu haben, zu lachen, und sich nicht zu schämen, zu weinen", wie Medien berichteten. Bei dem noch bis zum 3. November laufenden Filmfestival in Tokio stehen rund 200 Streifen auf dem Programm.