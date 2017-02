"I'm a Grandma, what's your Superpower?" steht auf einer Kaffeetasse, die Loongs Mutter geschenkt bekam. "Am I really a Grandma?" fragt sie auf einem Video, welches das Paar gemäss der Online-Ausgabe der "Schweizer Illustrierten" am Dienstag auf Instagram hochgeladen hat.

Loong und die Filmproduzentin Haftgoli haben letztes Jahr im Juni geheiratet - fünf Tage lang auf Bali nach iranischer, chinesischer, Schweizer und US-Tradition.

