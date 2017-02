"Ich bin all denjenigen in Malawi zutiefst dankbar, die mir dabei geholfen haben." Ein Gericht in dem südostafrikanischen Land hatte der Pop-Ikone die Adoption am Dienstag offiziell gestattet.

Auf dem Foto ist Madonna mit den vierjährigen Mädchen zu sehen, wie sie Hand in Hand spazieren gehen. Die Zwillinge tragen beide ein blau-weisses Kleid. Zu einem anderen Foto von zwei spielenden Kindern schreibt Madonna, dass es 650 Waisenkinder in der Unterkunft gebe, in der Esther und Stella seit vier Jahren gelebt hätten. Ihre Mutter sei nur wenige Tage nach der Geburt gestorben, sagte eine Gerichtssprecherin dem US-Magazin "People".

Malawi gehört einem UN-Index zufolge zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Madonna unterstützt mehrere Projekte für Kinder in dem Land. Dort hatte sie bereits 2006 und 2009 einen Jungen und ein Mädchen adoptiert, was damals von juristischen Auseinandersetzungen begleitet worden war. Ausserdem hat die 58-Jährige zwei leibliche Kinder, Lourdes und Rocco, im Alter von 20 und 16 Jahren.

